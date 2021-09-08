19-річний переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин, який незабаром стане батьком, зробив символічне татуювання

Як пише Politeka.net, 19-річний співак Роман Сасанчин з Тернопільщини прославився після перемог на талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". Як відомо, хлопець виграв квартиру у Києві, однак поки там не живе. Він з коханою, 23-річною Іванкою, переїхали у місто Чортків, що в Тернопільській області.

На початку цього року Роман зробив дівчині пропозицію, однак офіційно вони ще не одружені. Зараз пара готується стати батьками. У своєму Instagram переможець "Голосу" часто ділиться з підписниками спільними фотографіями із вагітною нареченою та розповідає подробиці особистого життя. Цього разу Сасанчин записав stories із тату-салона Василя Смірнова у Чорткові.

Також хлопець показав, що збирається зробити своє перше татуювання.

Разом із ним була його вагітна наречена, яка запитала: "Ну що, Ромчику, ти готовий?". Хлопець з посмішкою відповів, що не знає.

Згодом виявилося, що Роман символічно набив скрипічний ключ на правій руці.

Рaніше Politeka писaлa, що 19-річний переможець "Голосу країни" розповів, як дізнався, що скоро стане батьком: "Іванка вирішила пожартувати, але...".

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток...".

A ще Politeka повідомлялa, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, на якому вона місяці вагітності: "Це був шок".