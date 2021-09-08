19-річний переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин, який незабаром стане батьком, зробив символічне татуювання
Як пише Politeka.net, 19-річний співак Роман Сасанчин з Тернопільщини прославився після перемог на талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". Як відомо, хлопець виграв квартиру у Києві, однак поки там не живе. Він з коханою, 23-річною Іванкою, переїхали у місто Чортків, що в Тернопільській області.
На початку цього року Роман зробив дівчині пропозицію, однак офіційно вони ще не одружені. Зараз пара готується стати батьками. У своєму Instagram переможець "Голосу" часто ділиться з підписниками спільними фотографіями із вагітною нареченою та розповідає подробиці особистого життя. Цього разу Сасанчин записав stories із тату-салона Василя Смірнова у Чорткові.
Також хлопець показав, що збирається зробити своє перше татуювання.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала тіло в маленькому купальнику і розчарувала: "Немає такої страви Жульєн!"
Обірвалося життя знаменитої радянської співачки: "Вірус не вибирає, кого вразити"
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Разом із ним була його вагітна наречена, яка запитала: "Ну що, Ромчику, ти готовий?". Хлопець з посмішкою відповів, що не знає.
Згодом виявилося, що Роман символічно набив скрипічний ключ на правій руці.
Рaніше Politeka писaлa, що 19-річний переможець "Голосу країни" розповів, як дізнався, що скоро стане батьком: "Іванка вирішила пожартувати, але...".
Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток...".
A ще Politeka повідомлялa, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, на якому вона місяці вагітності: "Це був шок".