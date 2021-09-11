Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк счастливо живет вместе с моделью Дарьей Хлистун

Даша Хлистун начала отношения с Максом втайне, не желая рассказывать о своей связи общественности. При этом пара довольно долго скрывалась от камер и только через несколько месяцев раскрыла правду.

После того, как в сети утихли обсуждения, касательно жизни «Холостяка» и отношений с моделью, поклонники довольно быстро узнали, что пара вышла на новый уровень. Даша и Макс рассказали о том, что станут родителями за несколько месяцев до рождения их дочери.

После этого в сети начали поздравлять возлюбленных и расспрашивать у Хлистун о личной жизни с Михайлюком. Дело в том, что пара сейчас не часто появляется в сети и прекратила публиковать совместные кадры.

Даша честно рассказала, где пропадает молодой отец, отвечая на вопрос поклонницы: "Где Макс?": "Макс весь в работе, это ведь не новость, что он делает полеты над Киевом, которые всем нравятся. А по мимо этого есть еще и основная работа".

«На первом фото мы только ждём наше Чудо которое на втором фото. Думая о том, какая она будет в итоге, я и представить не могла, что это будет такой улыбчивый ребёнок, наш Лучик.

Эта крошка пришла в нашу жизнь чтоб полностью ее перевернуть, поставить новые цели. Она поселила такую сильную любовь в наши сердца, новую неизвестную нам ранее» - рассказала Даша ранее о жизни с ребенком теперь.

Напомним, что Михайлюк и Решетник померились супругами в мини-платьях: "Красотки!".

А еще Politeka писала, что Михайлюк озадачил украинцев своим видом: "Кого ты там увидел...".

Также Politeka сообщала, что Михайлюк рассказал, что особенного в его дочке: "Когда улыбается...".