Модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Таня Брык является популярной украинской моделью и победительницей "Супер Топ-модель по-украински". Красотка также активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Купила я короче купальник просто так… в бассейн так и не сходила , выходной, извиняюсь, прогуляла", - написала Таня под фотографией.

Девушка также рассказала о маникюре и проблемах с обслуживанием в салоне, добавив итог:

"Вывод такой: не ездите на маникюр сонными и отстаивайте свои права!

Спасибо всем за поддержку", - написала Таня.

На фото Таня показалась в кофточке с вырезом и украшениями на шее. Как можно понять, Брык находится в Дубае, судя по геолокации.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"А кофта классная", "Вы прекрасная девушка, которая заплатив такие деньги, попала на ужасный сервис", "Я в шоке".

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