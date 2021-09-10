Соня Евдокименко поделилась новым видео, на котором тренируется

Как пишет Politeka.net, Соня является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару. Красотка также пошла по стопам бабушки, а еще строит карьеру модели. Сейчас Евдокименко недавно рассказала, как провела выходные с женихом-миллионером в Тоскане, Италия. Известно, что избранник старше внучки Ротару на 12 лет и уже успел попасть в списки Форбс. Теперь Соня решила показать в Инстаграм, как следит за своей фигурой, давая нагрузки.

На кадрах Соня стояла на четвереньках на специальном коврике для занятий. Девушка подняла правую руку и левую ногу, начав делать упражнение. Евдокименко занималась под ритмичную музыку, впечатляя своим трудолюбием.

"Новый поток", - подписала кадры Соня в сторис Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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