Соня Евдокименко поделилась новым видео, на котором тренируется
Как пишет Politeka.net, Соня является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару. Красотка также пошла по стопам бабушки, а еще строит карьеру модели. Сейчас Евдокименко недавно рассказала, как провела выходные с женихом-миллионером в Тоскане, Италия. Известно, что избранник старше внучки Ротару на 12 лет и уже успел попасть в списки Форбс. Теперь Соня решила показать в Инстаграм, как следит за своей фигурой, давая нагрузки.
На кадрах Соня стояла на четвереньках на специальном коврике для занятий. Девушка подняла правую руку и левую ногу, начав делать упражнение. Евдокименко занималась под ритмичную музыку, впечатляя своим трудолюбием.
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"Новый поток", - подписала кадры Соня в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
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