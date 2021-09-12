Певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила формами в эффектном платье
Как пишет Politeka.net, кадры были опубликованы на официальной странице знаменитости в Инстаграм.
Дженнифер Лопес выглядела просто сногсшибательно в белом платье-футляре с глубоким декольте, украшенным кристаллами.
Отметим, именно в этом платье Джей Ло засветилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Она шла под руку с возлюбленным, актером Беном Аффлеком.
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Это первое совместное появление пары на публичном мероприятии после слухов об их воссоединении.
Интересно, что на дорожке актеры веля себя максимально раскованно и не стеснялись нежничать друг с другом. Джен то и дело склонялась к плечу возлюбленного, а он нежно шептал ей что-то на ухо. Пару раз влюбленные даже поцеловались, чем привели в восторг всех присутствующих.
Фото актрисы подняло настоящую бурю восторженных комментариев.
"Вот это Бену повезло", "Красотка", "Самая красивая женщина в мире", "Настоящая королева", - писали в комментариях.
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
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