Певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила формами в эффектном платье

Как пишет Politeka.net, кадры были опубликованы на официальной странице знаменитости в Инстаграм.

Дженнифер Лопес выглядела просто сногсшибательно в белом платье-футляре с глубоким декольте, украшенным кристаллами.

Отметим, именно в этом платье Джей Ло засветилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Она шла под руку с возлюбленным, актером Беном Аффлеком.

Это первое совместное появление пары на публичном мероприятии после слухов об их воссоединении.

Интересно, что на дорожке актеры веля себя максимально раскованно и не стеснялись нежничать друг с другом. Джен то и дело склонялась к плечу возлюбленного, а он нежно шептал ей что-то на ухо. Пару раз влюбленные даже поцеловались, чем привели в восторг всех присутствующих.

Фото актрисы подняло настоящую бурю восторженных комментариев.

"Вот это Бену повезло", "Красотка", "Самая красивая женщина в мире", "Настоящая королева", - писали в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

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