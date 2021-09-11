Подруга Макса Барских и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова рассказала, как боролась с проблемной кожей

Как передает Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей. Девушке уже давно приписывают роман с Максом Барских, но она всё отрицает. Также, стоит отметить, что девушка прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое фото. На снимке - певица Миша Романова. В публикации они рассказали, как артистка боролась с проблемами.

"Миша Романова призналась, что имела очень проблемную кожу

Судья шоу "Співають всі" рассказала как, недобросовестные визажисты занесли ей инфекцию: "В свое время у меня была очень проблемная кожа. Пожалуй, визажисты занесли инфекцию, и я долго ее лечила. Поскольку у меня большой опыт в сфере визажа, чаще всего я крашусь сама. На гастролях с "ВИА Грой" мы сами собирались, рука уже набита.

Впрочем, иногда приходится просить помощи у визажистов. Например, на съемках клипов. А так чтобы к кому я не сяду", - добавила певица.

Сейчас артистка тщательно следит за здоровьем кожи, пытается посещать косметолога минимум раз в две недели. Также обожает массаж лица. Мол, он держит кожу в тонусе", - рассказывают на странице "Зірковий шлях".

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