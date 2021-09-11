Известный шоумен Максим Галкин показал домашний театр вместе со своими детьми - Лизой и Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавой
Как передает Politeka.net, шоумен Максим Галкин и легендарная певица Алла Пугачева в браке уже 21 год. У них есть двое детей - сын Гарик и дочка Лиза. Максим активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз на своей странице в Инстаграм Максим Галкин показал новое видео. На кадрах его дочь - Лиза и дочка Кристины Орбакайте - Клава играют сценку. В один момент сын Галкина и Пугачевой - Гарри говорит: "Конец".
Девочки ему отвечают, что это еще не конец.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Остановилось сердце звезды харьковского "Металлиста": совсем молодой
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
Новый судья "Танців з зірками" Чмерковский заткнул за пояс Яму и Кухар: "Надоели..."
Украинцев огорошили прогнозом погоды на осень 2021: «Выпадет снег и...»
"Откуда я знаю когда у вас конец", - крикнул Гарри им в ответ.
Поклонники оставили множество приятных слов звездной семье в комментариях: "Шикарные! От куда я знаю когда у вас конец! Суть всего!", "Очаровательные дети! А сколько артистизма. Вот с кого надо брать пример, как воспитывать детей", "Ну, что не говорите, а Лиза вся в маму", "Супер сценка, артистичные какие, это наверное тоже по генам передаётся".
Ранее сообщалось, Галкин вывел в свет омолодившуюся Аллу Пугачеву: "Позавидовала Соньке на Новой Волне"
Также, пародист Галкин показал, как Пугачева с детьми развлекается пока он на работе: "Восхищаюсь вами..."
Politeka рассказывала, Галкин в одних плавках показал, как развлекается без Пугачевой и детей, появилось видео: "Держись там!"