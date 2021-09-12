Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински», рассказала о своих предпочтениях
Татьяна Брык с подросткового возраста строит карьеру модели, пишет Politeka.net. Девушка не единожды появлялась на фото в мировых журналах.
В одном из интервью красотка рассказала, что для нее работа находится на первом месте.
Сейчас Татьяна находится в Дубае, о чем сообщила в своем Инстаграм.
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На снимке звезда позировала в майке на тонких бретельках и с глубоким вырезом.
"Сначала не хотела ехать в Дубай - теперь не хочу возвращаться 😅 все-таки люблю я теплые страны… А какая у тебя любимая страна?", - поинтересовалась Брык у подписчиков.
За 10 часов публикация собрала более 12 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали названия своих любимых стран, а также делали комплименты Татьяне.
"Офигенная😍😍😍😍🔥", "Украина🇺🇦", "Страна восходящего - Япония 😍", "Красивая", "Восхитительная😍", "Америка, однозначно 😍 Сейчас отдыхаем в Сан Диего 🔥🔥🔥", "Девочки такие девочки 🤗", "О, классная фотка!", "Анжелина Джоли, ты ли это?!?!", "Аргентина, там в случае мирового кипиша мало что происходит...", - написали пользователи сети.
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