Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински», рассказала о своих предпочтениях

Татьяна Брык с подросткового возраста строит карьеру модели, пишет Politeka.net. Девушка не единожды появлялась на фото в мировых журналах.

В одном из интервью красотка рассказала, что для нее работа находится на первом месте.

Сейчас Татьяна находится в Дубае, о чем сообщила в своем Инстаграм.

На снимке звезда позировала в майке на тонких бретельках и с глубоким вырезом.

"Сначала не хотела ехать в Дубай - теперь не хочу возвращаться 😅 все-таки люблю я теплые страны… А какая у тебя любимая страна?", - поинтересовалась Брык у подписчиков.

За 10 часов публикация собрала более 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали названия своих любимых стран, а также делали комплименты Татьяне.

"Офигенная😍😍😍😍🔥", "Украина🇺🇦", "Страна восходящего - Япония 😍", "Красивая", "Восхитительная😍", "Америка, однозначно 😍 Сейчас отдыхаем в Сан Диего 🔥🔥🔥", "Девочки такие девочки 🤗", "О, классная фотка!", "Анжелина Джоли, ты ли это?!?!", "Аргентина, там в случае мирового кипиша мало что происходит...", - написали пользователи сети.

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