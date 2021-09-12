Певица и актриса Дженнифер Лопес на красной дорожке показала, насколько молодо она выглядит в реальности

Артистка много лет занимается собой и ведет здоровый образ жизни, подмечая, что никогда не отказывается от тренировок. Даже в свой день рождения звезда будет заниматься ради хороших форм.

Причем на красной дорожке недавно она доказала, что ее усилия не были напрасны, ведь она действительно выглядит не на 52 года. Звезда выглядит значительно моложе и удивляет отсутствием морщин и хорошими, подтянутыми формами.

С распущенными волосами Лопес покрутилась в компании коллег и показала изящную фигуру с разных сторон.

«Ты просто самая роковая женщина, запрещено быть такой; прекрасная богиня; Я так рада за нее; Сказочно !!! 🔥👏; Ей это не понравилось, но кого это волнует 😮😂👏» - пишут фанаты.

Напомним, Лопес и Аффлек появились на 78-м Венецианском кинофестивале на премьере фильма "Последняя дуэль". Дженнифер удалось отличиться безупречным внешним видом благодаря дизайнерскому платью.

Наряд Georges Hobeika с глубоким смелым вырезом, украшенном цепочкой кристаллов Swarovski идеально смотрелся на фигуре звезды, причем аксессуары на знаменитости тоже были с известных ювелирных домов.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте