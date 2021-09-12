Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (Тарзан) после рождения сына хотели еще одного ребенка

Известная певица Наташа Королева решила дать интервью, в котором раскрыла много правды о личной жизни с мужем Сергеем Глушко, который не так давно попал в скандал и сильно опозорился из-за измены.

Несмотря на прошедший сложный период, Королева решила рассказать, что был период в ее жизни гораздо сложнее, об этом она рассказала в шоу «Секрет на миллион».

По словам Королевой, она в какой-то момент захотела второго ребенка, тогда ей было 34 года. Однако забеременеть уже не получалось, а эко не помогло. Как оказалось, Королева перенесла три выкидыша, что ее сломило.

«Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких. В тот момент в моем мозгу даже промелькнула суицидальная мысль. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало. После этого я ушла в профессию, чтобы не свихнуться и чтобы не обозлиться», — рассказала в интервью Наталья.

Напомним, 21 августа певица и танцор отметили бирюзовое свадьбы. Это 18 лет с момента заключения брака.

"Радостные дни, захватывающие приключения, торнадо и грозы, взлеты и падения, ссоры и примирения - и все это сделало нас только сильнее и ближе. Мы вместе идем вперед, улыбаясь и держась крепко за руки, мы счастливы, влюблены и открываем новую страницу нашей истории !!! ", - рассказала артистка.

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