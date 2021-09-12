Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли любит классические и простые образы

Артистка всегда появлялась на красной дорожке в самых модных и изящных нарядах, причем без лишней откровенности и всегда в едином стиле. Анджелина Джоли и по сей день придерживается своих вкусов.

И хотя сейчас звезду сложно заметить на каких-то значительных мероприятиях, ранее она эпатировала публику и с удовольствием позировала для фотографов. Одним из любимых образов Джоли считается наряд из шелка.

Светлое платье с вырезом на всю спину идеально смотрелось по фигуре актрисы, подчеркивая ее элегантность.

«Какая красавица; Ты такая прелесть🌹; Соблазнительный образ🔥; Как ни крути, везде хороша; Настоящая натуральная дама, великолепна; это просто суперский и прекрасный вид❤️; как можно оторваться от такой женщины; достойная всего; Чудесная красота» - пишут фанаты.

Напомним, что сейчас звезда ведет тихую жизнь и не дает интервью, очень редко снимается в фильмах и больше времени уделяет семье. Поклонники же любят вспоминать, как ранее выглядела их любимая актриса, а также восхваляют ее цветущий внешний вид.

Под одним из таких фото поклонники были покорены свежим видом Джоли с нюдовым макияжем и в белой рубашке.

Ранее Politeka писала, что Анджелина Джоли поразила кукольной внешностью в кожаном наряде: фото.

Напомним, что Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов".

A еще Politeka сообщала, что Джоли в шелковом топике всколыхнула заявлением: "Вы не поймете...".