Знаменита 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес вместе с Меган Фокс повились на красной дорожке в необычных образах

Вчера ночью прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards, на которой появилось множество знаменитостей. На красной дорожке наряды звезд традиционно обсуждали со всей придирчивостью, а вот образы Меган Фокс и Дженнифер Лопес удивили больше всего.

Так, 35-летняя американская актриса Меган Фокс появилась в полностью прозрачном платье от французского бренда, а завершила свой лук крошечными серебряными стрингами. Золотые туфли и украшения сделали образ еще смелее.

52-летняя Дженнифер Лопес же выбрала смелый наряд от британского дизайнера, надев топ с сеткой и мини-юбку со вставками на бедрах в виде сетки.

«Битва умопомрачительных образов 🚀 Наряд актрисы Меган Фокс и певицы Дженнифер Лопес на церемонии MTV VMA фурор. Очевидно, дорожка покраснела именно от этих соблазнительных лугов» - сказано в подписи к кадрам.

Пользователи отреагировали:

«Астанавитесь!; У Меган можно оценить тело, а наряд здесь вообще есть? 😂; Меган "Мисс вульгарность", а Дженнифер Лопес ещё куда ни шло; Наряд никто не нравится; Это же какой внутренний мир должен быть; "Должна быть в женщине загадка", прям срыв башки)); а где их мозги и этика, ведь это видит мир и дети; Обе красотки; в их годах шикарные фигурки грех не показать».

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