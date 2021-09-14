Знаменита 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес вместе с Меган Фокс повились на красной дорожке в необычных образах
Вчера ночью прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards, на которой появилось множество знаменитостей. На красной дорожке наряды звезд традиционно обсуждали со всей придирчивостью, а вот образы Меган Фокс и Дженнифер Лопес удивили больше всего.
Так, 35-летняя американская актриса Меган Фокс появилась в полностью прозрачном платье от французского бренда, а завершила свой лук крошечными серебряными стрингами. Золотые туфли и украшения сделали образ еще смелее.
52-летняя Дженнифер Лопес же выбрала смелый наряд от британского дизайнера, надев топ с сеткой и мини-юбку со вставками на бедрах в виде сетки.
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«Битва умопомрачительных образов 🚀 Наряд актрисы Меган Фокс и певицы Дженнифер Лопес на церемонии MTV VMA фурор. Очевидно, дорожка покраснела именно от этих соблазнительных лугов» - сказано в подписи к кадрам.
Пользователи отреагировали:
«Астанавитесь!; У Меган можно оценить тело, а наряд здесь вообще есть? 😂; Меган "Мисс вульгарность", а Дженнифер Лопес ещё куда ни шло; Наряд никто не нравится; Это же какой внутренний мир должен быть; "Должна быть в женщине загадка", прям срыв башки)); а где их мозги и этика, ведь это видит мир и дети; Обе красотки; в их годах шикарные фигурки грех не показать».
Напомним, Дженнифер Лопес в топике и лосинах не стала скрывать пышные формы на прогулке
А еще Politeka сообщала, что Лопес заинтриговала видом в кружевном белом костюме и с пышной прической
Также Politeka писала, что Лопес в крошечном топике и юбке похвасталась стальным прессом во всей красе