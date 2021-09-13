Певица MARUV (Анна Корсун) показала лучшие кадры с мужем из своего отдыха
Анна показывает в Инстаграм не только постановочные кадры со своих концертов или кадры подготовки к выступлениям. Звезде нравится также демонстрировать и личные фото, на которых она может показать себя без латексных костюмов, грима и украшений.
На новых фото Анна порадовала разными образами, которые примеряла на отдыхе с мужем. Первое совместное фото с супругом понравилось поклонникам больше всего. В черном платье с крупными вырезами Корсун счастливо позировала, приобняв супруга.
«Монакские ночи были звездатые очень 😎» - написала Анна под кадрами.
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Поклонники поделились своим мнением:
«Ух красота 🔥нереально потрясающая 😍😍😍 графиня 👑 Анна Борисовна - ДольчеГабановна 🔥 и граф 👑 Александр Корсун-Стильный; Ну звезда ведь😍😍😍невероятная!; Шик, блеск, красота🔥 Наконец Монако дождалось свою истинную Королеву; Можно было бы гулять в шортах и футболках на правах туристов, но вы так красиво одевались; Красивые 😍; Ух Чистокровная Монакиня😍».
Напомним, MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился
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