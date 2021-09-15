Дженнифер Лопес сразила наповал новым образом, снова доказав, что может дать фору двадцатилетним
Так, 52-летняя американская актриса и певица приняла участие в очередной фотосессии, выбрав для себя необычный образ. Джей Ло похвасталась результатом в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда позировала в рельефном платье кофейного оттенка с V-образным вырезом до пупка, длинным шлейфом и разрезом от бедра. На плечи Лопес накинула меховую шубку, а на голову водрузила стильную ковбойскую шляпу. Дополнением стали кожаные украшения: широкий чопер с массивной бляхой на шее и плетеный пояс на талии, чем-то напоминающий кобуру.
Примечательно, но оружие этой горячей ковбойше уж точно не понадобится: Дженнифер испопелила женским шармом в столь смелом наряде.
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное, не скрывая своего удивления:
"Это так по-другому, мне нравится, когда вы так рискуете! 👏🏽"
"Да, детка!!!! ❤️❤️ ты выглядишь потрясающе"
"Высший уровень❤️🙌🏻"
"Для меня это чересчур, тетечка 🤠"
"Ты издеваешься?!! Как можно выглядеть так потрясающе !!! 😱😍 Ты невероятная, Джей Ло! ❤️"
"Лопес в роли ковбойши, я не могу с этим справиться ❤️🔥🔥🔥"
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