Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес появилась на публике в необычном платье со шлейфом и на высоких каблуках

Как пишет Politeka.net, 52-летняя Дженнифер Лопес пришла на традиционный бал Института костюма, который ежегодно проводит глава модного журнала "Vogue" Анна Винтур в Нью-Йорке. Кадрами с Met Gala актриса поделилась в своем Instagram.

"#MetGala 2021", - просто написала Дженнифер.

Для светского события Лопес выбрала необычное кожаное платье коричневого цвета с глубоким разрезом от бренда Ralph Lauren. Образ Джей Ло дополняла меховая накидка, массивные аксессуары и ковбойская шляпа. Обутая актриса была в серебристые босоножки на огромной шпильке.

"Потрясающе 🤩 вы просто выглядите все лучше и лучше ... 😍😍😍 ", "Она похожа на сутенера", " прекрасная королева !!", "Ты выглядишь невероятно мама❤️❤️❤️❤️ ", "Бенова богиня 🔥❤️", - написали в сети.

Напомним, что недавно Бен Аффлек и американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес объявили о своем воссоединении спустя двадцать лет. На светском мероприятии MetGala пара появилась вместе.

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Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

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