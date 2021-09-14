Украинская девушка Бонда и знаменитая актриса Ольга Куриленко показала себя вблизи на отдыхе

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной актрисой во всём мире. Уроженка Бердянска давно переехала во Францию чтобы покорить модельный бизнес. По итогу её заметили на кастингах и она начала сниматься в кино. Прославилась она благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

На этот раз актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ольга позирует на камеру в солнцезащитных очках, облакачиваясь на плечо мужчины. Стоит отметить, что актрисе 40 лет и она славится своей натуральной красотой.

"Я люблю эту съемку с моим другом", - сообщила Ольга.

Это фото сделал друг Ольги - знаменитый французский фотограф - Матрис ван Малдер. Он часто сопровождает актрису и делает для неё съемки.

Поклонники оставили актрисе множество приятных комментариев под фото: "Бомба", "Красивая", "Ольга, вы самая красивая в мире", "Это реально хороший снимок", "Отличный снимок с классной моделью", "Наша красавица".

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