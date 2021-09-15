Известная телеведущая на канале "СТБ" Ольга Кучер впервые стала мамой, в сети появились фото

Как передает Politeka.net, Ольга Кучер является звездой телеканала "СТБ". Она прославилась благодаря своей работе на "Вікна-новини".

На этот раз на странице телеканала "СТБ" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадрах - телеведущая "Вікна-новини" Ольга Кучер. Как известно, около 5 лет назад она вышла замуж за коллегу-журналиста Ярослава Кречко. У них закрутился служебный роман, который они скрывали от общественности.

"Ведущая "Окна-новости", Ольга Кучер, стала мамой!

Поздравляем родителей с рождением девочки и желаем крепкого здоровья малышу! Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях", - пишут на странице канала "СТБ".

Поклонники оставили множество поздравлений для телеведущей в комментариях: "Самые искренние поздравления! За столом в студии новостей живота не было видно. Здоровье малышу!", "Мои поздравления! А мы так переживали, где Оленька пропала с новостей", "Я её аж не узнала".

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