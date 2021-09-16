Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик покорила классическим образом на мероприятии

40-летняя актриса выглядит значительно моложе своих лет и любит показывать в Инстаграм стильные наряды, которые примеряет для разных съемок. Недавно Анна Сафрончик посетила одно публичное мероприятие, где блистала красотой в модном наряде.

Появилась перед публикой Анна в изящном платье-макси в пол с крупным принтом с цветами. Причем закрытый верх и низ ничуть не испортили образ актрисы, а только подчеркнули ее элегантность.

Распущенные локоны, минимум макияжа и простые украшения удачно завершили ее новый образ.

«Превосходно 😍; Достижения вам! Спасибо за вас😝; Замечательно; красивая 😘🌺; Все больше и больше красивой Анны😘; Красивая Анна❤️🌹👑; Но как ты красива😍; Превосходная Анна 😘; Ты слишком красивая Анна!; Так прекрасно; Абсолютный номер один ❤️; Вы замечательные 🔥» - отвечают поклонники.

Также ранее мы писали, что о внучке известного хореографа заговорили недавно. Как выяснили журналисты, девушка уехала с родителями в Италию еще в подростковом возрасте. Там она построила успешную карьеру актрисы.

Напомним, что внучка Чапкиса в мини-бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет

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