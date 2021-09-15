Звезда "Женского квартала" и известная актриса и юмористка Ирина Сопонару поделилась новым фото в купальнике

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни

На этот раз Ирина Сопонару поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадре актриса показывает свою фигуру на берегу моря. Как указала Ирина, сейчас она находится на отдыхе в Турции. Её фигуру облегает слитный купальник бордового цвета, в котором отлично видно фигуру артистки.

"Морские файлы", - подписала фото юмористка.

Поклонники засыпали Ирину комплиментами и оставили ей множество комментариев под фото: "Красивая", "Красивая фигурка, как и девушка", "Шляпа огонь", "Красавица", "Фигура огонь", "Богиня", "Красива,очаровательна,обаятельна)", "А эта заразка не перестаёт соблазнять", "Как всегда хамство! Волшебная, приятная, симпатичная, настоящая принцесса! Всё при ней!".

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