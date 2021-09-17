Актриса и певица Марта Адамчук показала стильный образ в белом, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, актриса Марта Адамчук стала одной из четырёх певиц, которые вошли в состав "Женского квартала". Красотка не только занимается пением, но и любит фотографировать, показывая красоту так, как она ее видит. Девушка еще ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото девушка показалась в стильном белом пиджаке. Адамчук стояла в гримерке, делая селфи на телефон. Образ звезда дополнила ярким мейкапом, а фото оставила в черно-белых цветах. Как можно понять, снимок был сделан в Национальном палаце искусств Украина.

Красотка туда пришла с другими певицами "Квартала", чтобы исполнить гимн Украины. Остальные девушки тоже выбрали белые наряды для вечера.

Напомним, что красотки из «Женского квартала» поразили видом в белоснежных нарядах

Также Politeka сообщала, что брюнетка из "Женского квартала" в шляпе и удивительных штанах поразила сменой имиджа

А еще Politeka писала, что брюнетка из «Женского Квартала» очаровала видом в роскошном платье с глубоким вырезом на спине