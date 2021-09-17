Певица и актриса Дженнифер Лопес в новой фотосессии в Венеции показала стильный лук с дизайнерским платьем
Не так давно звезда приехала в Италию, где посетила светские мероприятия вместе с Беном Аффлеком и покрасовалась на красной дорожке в модных нарядах. После этого артистка успела принять фотосессию в романтичном стиле.
Снимком из последней съемки Лопес поделилась у себя в Инстаграм. На звезда – дорогое платье Dolce&Gabbana, который был представлен в новой коллекции совсем недавно. Яркий макияж и бронзовый загар придали Лопес особенного сияния.
«Когда светит солнце… пора светить. ✨☀️ Посетите JLoBeauty, чтобы узнать о моем самом большом секрете ухода за кожей, который заставляет меня сиять с головы до ног» - заинтриговала Лопес.
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Поклонники принялись комментировать увиденное: «Чистое солнце ☀️; ну прямо Анжелика ❤; 🤓 такая прекрасная; Ваша улыбка - это все😍; Какая королева заигрывает😍; Так мило😍; Хорошие глаза😍; Люблю тебя, детка ♥ ️; Самый красивый человек, которого я знаю🥺❤️; Люблю тебя, милашка😍; Твоя улыбка вселяет в меня надежду и силу… ❤️».
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