Известная российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью

Как пишет Politeka.net, 48-летняя российская артистка Наташа Королева и ее муж 51-летний Сергей Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан, воспитывают совместного единственного 19-летнего сына Архипа.

Недавно на официальной странице "tv_zvezdy" в Instagram опубликовали откровенное интервью певицы, в котором она рассказала, почему они с Тарзаном больше не имели детей. По словам певицы, о втором ребенке она начала задумываться, когда ей было 34 года. Когда Королевой долго не удавалось забеременеть, они с Тарзаном решили сделать процедуру ЭКО, однако она не увенчалась успехом. В 40 певице все же удалось забеременеть, однако на 2 месяца у нее случился выкидыш из-за постоянной работы, перелетов и стресса.

Снова забеременеть Наташе удалось через два года, тогда звезда отменила все концерты и пыталась минимизировать стрессы. Однако именно тогда разгорелся скандал вокруг эротических снимков Королевой. Через пережитое певица третий раз потеряла ребенка.

"Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких. В тот момент в моем позитивном, очень любящем людей мозгу, даже промелькнула суицидальная мысль. Я считала, что очень сильный и стойкий человек, но вот тут меня сломало. После этого я ушла в профессию, чтобы не свихнуться и чтобы не обозлиться", - откровенно сказала Наташа в шоу "Секрет на миллион".

Заметим, что единственный сын Королевой и Тарзана долгое время увлекался японской культурой и изучал этот язык. Однако сейчас парень реализует себя в музыке. Он выступает под псевдонином Grek и уже выпустил клип на свою песню "Бутылка вина". Однако о прежнем увлечении японским свидетельствует тот факт, что в январе этого года Архип с Королевой записал обновленную версию песни "Дельфин и русалка", где часть текста парень спел на японском.

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