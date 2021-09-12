Наташа Корольова з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзан) після народження сина хотіли ще одну дитину
Відома співачка Наташа Корольова вирішила дати інтерв'ю, в якому розкрила багато правди про особисте життя з чоловіком Сергієм Глушко, який не так давно потрапив у скандал і сильно зганьбився через зраду.
Незважаючи на минулий складний період, Королева вирішила розповісти, що був період в її житті набагато складніше, про це вона розповіла в шоу
За словами королевою, вона в якийсь момент захотіла другу дитину, тоді їй було 34 роки. Однак завагітніти вже не виходило, а ЕКЗ не допомогло. Як виявилося, Королева перенесла три викидня, що її зломило.
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"Нікому не хочу побажати пройти через те пекло, через яке я пройшла в той період. Після цієї історії мені взагалі нічого не страшно, якщо це не втрата близьких. У той момент в моєму мозку навіть промайнула суїцидальна думка. Я вважала, що дуже сильна і стійка людина, але ось тут мене зламало. Після цього я пішла в професію, щоб не звихнутися і щоб не розлютитися», — розповіла в інтерв'ю Наталя.
Нагадаємо, 21 серпня співачка і танцюрист відзначили бірюзове весілля. Це 18 років з моменту укладення шлюбу.
"Радісні дні, захоплюючі пригоди, торнадо і грози, злети і падіння, сварки і примирення - і все це зробило нас тільки сильніше і ближче. ми разом йдемо вперед, посміхаючись і тримаючись міцно за руки, ми щасливі, закохані і відкриваємо нову сторінку нашої історії !!!",- розповіла артистка.
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