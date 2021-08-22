Наташа Корольова з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзан) відзначали пам'ятну дату

21 серпня співачка і танцюрист відзначили бірюзове весілля. Це 18 років з моменту укладення шлюбу. Про це сама Наташа Корольова повідомила своїм шанувальникам в Instagram, розмістивши яскравий знімок зі свята, передає Politeka.net.

Парочка одружилася в 2003 році і не дивлячись на серйозні кризи у відносинах, змогла зберегти свій шлюб протягом довгих років.

Королева зізналася, що, вимовляючи клятву в Палаці одруження, вони і уявити не могли, скільки всього їх чекає попереду.

"Радісні дні, захоплюючі пригоди, торнадо і грози, злети і падіння, сварки і примирення - і все це зробило нас тільки сильніше і ближче. ми разом йдемо вперед, посміхаючись і тримаючись міцно за руки, ми щасливі, закохані і відкриваємо нову сторінку нашої історії !!!",- розповіла артистка.

З нагоди торжества Тарзан вбрався в екстравагантний наряд. Танцюрист вибрав білий костюм з відкритими грудьми і капелюшок.

А Наташа одягла блакитний костюм в смужку. Талію вона підкреслила масивним ременем темно-червоного кольору, а на голову одягла білу фату.

Фанати обсипали подружжя привітаннями, не обійшлося без ложки дьогтю.

"Наташенька! Щастя вам!",

"Живіть в мирі і повазі один до одного",

"Постаріли! Що за прикид?",

"Будьте щасливі і закохані в один одного якомога довше",

"Здається такі різні, а разом !😍 Живіть у мирі та злагоді",

"Моя повага до вашої родини! Показник мудрості, взаєморозуміння і взаємоповаги!",- пишуть в мережі.

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