48-летняя известная певица Наташа Королева показала поклонникам, как борется с лишними килограммами

Как пишет Politeka.net, 48-летняя популярная певица Наташа Королева родилась в Киеве, однако уже много лет живет и работает в России. Певица активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам подробности личной жизни.

На этот раз Королева опубликовала видео с отдыха в одном из отелей турецкого города Анталия. Перед камерой певица появилась в стильных зеленых шортах, цветочной блузе в цвет и желтых кроксах. Образ дополнила солнцезащитными очками. Наташа рассказала поклонникам, что на отдыхе очень легко набрать лишних килограммов, поэтому она не забывает о физических нагрузках.

"all inclusive это всегда лишние КГ! А в нашем отеле @kirmanbelazurhotel кормят очень вкусно, поэтому спасаю фигуру в аквазоне! Отличные бассейны в @kirmanhotels помогают мне держать форму !!!", - написала Королева.

Поклонникам понравилось видео певицы, они сделали ей много комплиментов в комментариях.

"Наташа - ты супер девушка 👏", "Ты прекрасна ❤️", "Хорошего отдыха ❤️ и ни в чем себе не отказывайте ❤️❤️❤️", "Ну какая же настоящая, так приятно на вас смотреть, умничка, нет понтов, нет звездности, за это вас все и любят ❤️🙌🔥", "😂😂😂 Натусик, самую высокую горку выбрала! Молодец! Надо себя беречь", "Фигурка супер!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что муж Королевой Тарзан публично похвастался своим талантом, вызвав восторг: "Обожаю тебя, Глушко".

Напомним, что Тарзан после Наташи Королевой взялся за мужчин, кадры нового увлечения: "Мой друг...".

A еще Politeka сообщала, что муж Королевой Тарзан в одном полотенце показал, чем занимается утром: "надо брать на вооружение".