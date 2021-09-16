Відома російська співачка Наташа Корольова дала відверте інтерв’ю

Як пише Politeka.net, 48-річна російська артистка Наташа Корольова та її чоловік 51-річний Сергій Глушко, який відомий під псевдонімом Тарзан, виховують спільного эдиного 19-річного сина Архипа.

Нещодавно на офіційній сторінці "tv_zvezdy" в Instagram опублікували відверте інтерв’ю співачки, у якому вона розповіла, чому вони з Тарзаном більше не мали дітей. За словами співачки, про другу дитину вона почала замислюватися, коли їй було 34 роки. Коли Корольовій довго не вдавалося завагітніти, вони з Тарзаном вирішили зробити процедуру ЕКО, однак вона не увінчалася успіхом. У 40 співачці все ж вдалося завагітніти, однак на 2 місяці у неї стався викидень через постійну роботу, перельоти та стрес.

Знову завагітніти Наташі вдалося через два роки, тоді зірка відмінила усі концерти та намагалася мінімізувати стреси. Однак саме в той час розгорівся скандал навколо еротичних знімків Корольової. Через пережите співачка втрєтє втратила дитину.

"Для мене це був дуже жорсткий удар. Нікому не хочу побажати пройти через те пекло, через який я пройшла в той період. Після цієї історії мені взагалі нічого не страшно, якщо це не втрата близьких. В той момент в моєму позитивному, дуже люблячому людей мозку, навіть промайнула суїцидальна думка. Я вважала, що дуже сильна та стійка людина, але ось тут мене зламало. Після цього я пішла в професію, щоб не звихнутися і щоб не озлитися", - відверто сказала Наташа в шоу "Секрет на мільйон".

Зауважимо, що єдиний син Корольової та Тарзана довгий час захоплювався японською культурою та вивчав цю мову. Однак зараз хлопець реалізовує себе в музиці. Він виступає під псевдоніном Grek та вже випустив кліп на свою пісню "Бутылка вина". Проте про колишнє захоплення японською свідчить той факт, що у січні цього року Архип з Корольовою записав оновлену версію пісні "Дельфин и русалка", де частину тексту хлопець заспівав японською.

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