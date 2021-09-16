Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как веселилась в компании Маши Ефросининой на шоу

Даша Астафьева не только популярная певица, она еще и весьма успешная модель, а также начинающая актриса и с недавних пор диджей. Любит звезда также принимать участие в различных шоу, где может показать себя с новой стороны.

В этот раз Даша появилась на съемках шоу «Где логика?», где поучаствовала вместе с Машей Ефросининой. Чтобы появиться перед камерами и сразу обратить внимание на себя, артистка выбрала наряд с внушительным вырезом в зоне декольте, ярко-желтый пиджак с перьями и аккуратный макияж.

Маша Ефросинина же предпочла малиновый костюм без принтов, что подчеркнул ее фигуру. Как можно заметить, артистки сыграли на контрастах и оба образа смотрелись рядом очень ярко.

Ранее Астафьева решила порадовать поклонников, показав фигуру в красном купальнике. Даша опубликовала две фотографии – на первой она позирует возле модернизированного душа в темно-красном купальнике, а на второй певица сфотографировалась возле моря уже в светлом красном купальнике.

"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые @moodstories", - написала Даша.

Ранее Politeka писала, что Астафьева в полупрозрачном платье устроила эффектную прогулку у причала: "Ох и жаришка, Даша".

Напомним, что Астафьева задрала юбку короткого платья, блеснув бельем в турецком магазине: кадры беспредела.

A еще Politeka сообщала, что Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ: "оставляю это фото для..."