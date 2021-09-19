Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес на отдыхе может показать идеальную фигуру
52-летняя Дженнифер Лопес много показывает разных кадров из своей жизни и говорит о своем уходе. Так как артистка открыла собственный бренд косметики, она постоянно акцентирует внимание на внешности и не стесняется показывать себя во всей красе.
Поклонники часто приводят примеры разных фото Лопес из отдыха, где она выглядит весьма стильно. В белых купальниках Дженнифер покрасовалась формами вблизи. Причем звезда не прилагает усилий перед камерой, чтобы быть в лучшем свете.
Орбакайте похвасталась талантом взрослого внука Пугачевой, семья может гордиться: "Ого, как круто"
Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..."
Известная певица выболтала тайну Олега Винника о его семейном статусе: "Берите пример"
Десять лет после "Голосу країни", как выглядит и с кем живет незрячий победитель Ганзера: "Не собираю стадионы, но..."
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Ведь в реальной жизни артистка постоянно работает над собой и даже в праздники ходит в спортзал, где ей помогают два профессиональных тренера. Ради подтянутых форм и кожи без морщин артистка также отказалась от всех напитков, кроме смузи и воды. А также бросила все вредные привычки.
Ранее Дженнифер Лопес предстала в наряде от Ralph Lauren. Изящное прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, подчеркнуло всю красоту артистки. А вот макияж показал, насколько хорошо Лопес может выглядеть.
Чтобы доказать, что не сильно гримирует себя, Лопес также выставила в Инстаграм небольшое видео. В нем звезда показала, как ухаживает за кожей и заботится о себе до того, как нанести макияж.
Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"
Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".
A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".