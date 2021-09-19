Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес на отдыхе может показать идеальную фигуру

52-летняя Дженнифер Лопес много показывает разных кадров из своей жизни и говорит о своем уходе. Так как артистка открыла собственный бренд косметики, она постоянно акцентирует внимание на внешности и не стесняется показывать себя во всей красе.

Поклонники часто приводят примеры разных фото Лопес из отдыха, где она выглядит весьма стильно. В белых купальниках Дженнифер покрасовалась формами вблизи. Причем звезда не прилагает усилий перед камерой, чтобы быть в лучшем свете.

Ведь в реальной жизни артистка постоянно работает над собой и даже в праздники ходит в спортзал, где ей помогают два профессиональных тренера. Ради подтянутых форм и кожи без морщин артистка также отказалась от всех напитков, кроме смузи и воды. А также бросила все вредные привычки.

Ранее Дженнифер Лопес предстала в наряде от Ralph Lauren. Изящное прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, подчеркнуло всю красоту артистки. А вот макияж показал, насколько хорошо Лопес может выглядеть.

Чтобы доказать, что не сильно гримирует себя, Лопес также выставила в Инстаграм небольшое видео. В нем звезда показала, как ухаживает за кожей и заботится о себе до того, как нанести макияж.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".