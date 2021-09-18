Артистка много времени проводит в спортзале

Певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52-года способна продемонстрировать удивительные образы

Знаменитая исполнительница всегда удивляла своими образами, ведь обычно она подчеркивает формы максимально точно. На сцене Лопес носит короткие костюмы с сеточкой и блестками, а в повседневности чаще всего знаменитость можно заметить в удобных спортивных костюмах.

Для походов в спортзал у Лопес имеется целая гардеробная со спортивными образами. Лосины и топы считаются любимым луком Дженнифер для тренировок. После одного из таких занятий артистка сделала селфи, которое тут же разлетелось по сети.

«Ее пресс - это все 💪🏻; невероятная женщина, так много трудится; не хуже Ким Кирдашьян с такими формами; Хорошо🔥; певица такая талантливая😍; Комплименты для вашего образа будут бесконечны; Выглядит великолепно, сладко; Хорошо, спасибо, хорошо; Королевская кобра👍😁», - пишут пользователи.

Ранее артистка воспользовалась случаем и свободным временем в Венеции, приняв участие в необычной фотосессии. Для этого Лопес надела дорогое платье Dolce&Gabbana. Причем сам наряд был презентован несколько недель назад.

Пользователи сети были впечатлены таким удачным луком знаменитости, попробовавшей на себе романтичный стиль. В таком виде Лопес выглядела лет на 20 моложе, покоряя красотой фигуры.

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