48-летняя известная певица Наташа Королева покрасовалась на отдыхе с мужем, вызвав удивление в сети

Артистка не так давно дала интервью с мужем, в котором уже традиционно была затронута тема его скандала с изменой, вопросы о сохранении личной жизни, а также тайны самой Королевой. По словам певицы, она хотела второго ребенка, но три выкидыша буквально сломили ее.

После передачи Королева с мужем сразу же уехала на отдых в Турцию, что многих разозлила:

«Спасибо kirmanbelazurhotel и kirmanhotels за гостеприимство, радушный приём, вкусную еду, внимательный персонал , отличные вечеринки , комфорт и уют !!! К вам хочется вернуться» - высказалась Королева об отдыхе в Турции.

Пользователи сети поделились своим мнением:

«Семья клоунов; Неудачная фотка; Мамашу догоняешь; Фотка конечно красивая было бы в жизни также 🔥; Любите друг дружку....а завистникам привет; после передачи счастливые с миллионом и в Турцию махнули; Что то в последнее время, такое чувство что 🎪 цирк уехал а клоуны остались; Плакались, денег в пандемию не хватает... Сами везде отдыхают. А на передаче чё он там сидит, ее же секрет. Везде его пиарит».

Ранее Politeka писала, что муж Королевой Тарзан публично похвастался своим талантом, вызвав восторг: "Обожаю тебя, Глушко".

Напомним, что Тарзан после Наташи Королевой взялся за мужчин, кадры нового увлечения: "Мой друг...".

A еще Politeka сообщала, что муж Королевой Тарзан в одном полотенце показал, чем занимается утром: "надо брать на вооружение".