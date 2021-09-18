Известная блогерша Влада Седан показала очаровательное фото на прогулке с ребенком

Как сообщает Politeka.net, очаровательная жена известного украинского футболиста Александра Зинченко блогерша Влада Седан чуть больше месяца назад родила дочь. В своем микроблоге в Instagram девушка делилась кадрами беременности и после рождения ребенка, а теперь хвастается, как быстро пришла в форму после родов.

На новом снимке, который Влада показала в сети, ее можно увидеть на прогулке с малышкой. И пока дочь отдыхает в модной розовой коляске, красотка-мама позирует фотографу. Перед камерой жена футболиста появилась в коротком нежно-розовом платье, поверх которого надела прозрачную накидку. Этот наряд только подчеркнул изящную фигуру красотки.

В подписи к кадру Седан ничего не написала, зато пользователи принялись активно комментировать снимок, оставляя девушке множество комплиментов: "Очень красивая", "Как всегда, шикарна", "Красотка", "Шикарная", "Вай, ты посмотри, какая", "Очаровательная", "Красивая мамочка", "Какая красивая", "Очень красивая".

Напомним, Красотка-жена Зинченко потрясла фигурой спустя 10 дней после родов: "Бессонные ночи сделали свое дело".

Как сообщала Politeka, Жена Зинченко показала футболиста с новорожденной дочкой, рассекретив ее имя: "Папа красиво нас встречал".

Также Politeka писала, что Зинченко впервые стал отцом и не сдержал слез радости, появилось фото малышки: "Родная, спасибо...".