Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала", Марта Адамчук, подчеркнула фигуру красным платьем

35-летняя певица обожает красивые наряды и нередко в них появляется, передает Politeka.net. Артистка примеряет вечерние платья, а потом делится кадрами в Инстаграм.

Так, на одном из новых фото певица предстала в красном платье, которое было ей по фигуре. Завершила образ красивая укладка и аксессуары.

"♥️", - подписала фото Марта.

За час публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"Красавица", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Марта Адамчук обладает отличной фигурой, поэтому любое платье смотрится на ней идеально.

Хотя сама к себе певица относится критически. По словам артистки, она всегда видит, что можно исправить в себе. Поэтому красотка занимается физическими нагрузками.

Также певица старается следить за питанием. Однажды артистка призналась, что склонна к полноте, поэтому ей приходится скрупулезно следить за тем, что она ест.

По словам Марты, большое влияние внутреннее состояние имеет на внешний вид.

"Если ты не чувствуешь или не хочешь почувствовать внутреннюю проблему, тело обязательно даст тебе об этом знать", - считает звезда "Квартал 95".

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