Певица и актриса Дженнифер Лопес устроила смелую съемку прямо на бильярдном столе

Популярная 52-летняя знаменитость не скрывает фигуру перед камерами, ведь ей есть что показать. Уже много лет Лопес акцентирует внимание на своих формах во время фотосессий, поскольку считает, что выглядят они безупречно.

Лопес также часто говорит о том, что помогает ей держать фигуру в порядке и шутит, что коллеги считают ее скучной, поскольку на мероприятиях она никогда не пьет и ест только полезную пищу. Во время последних своих съемок Лопес продемонстрировала, почему ограничивает себя.

Как можно заметить, фигура Дженнифер в отменном виде и красное платье с неприличным разрезом до самой талии хорошо это показывает. Лопес не смущается пикантных ракурсов, ведь с легкостью доказывает, что она хороша в любом возрасте и даже на бильярдном столе.

Мы также писали, что Лопес пришла на традиционный бал Института костюма, который ежегодно проводит глава модного журнала "Vogue" Анна Винтур в Нью-Йорке. Кадрами с Met Gala актриса поделилась в своем Instagram.

Для светского события Лопес выбрала необычное кожаное платье коричневого цвета с глубоким разрезом от бренда Ralph Lauren. Образ Джей Ло дополняла меховая накидка, массивные аксессуары и ковбойская шляпа. Обутая актриса была в серебристые босоножки на огромной шпильке.

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Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

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