Начинающая певица и блогер Маша Полякова показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли. 16-летний подросток уже пошла по стопам Поляковой, став солисткой новой группы "Швы". Красотка в своем творчестве выступает против сексизма и эйджизма. Также Маша ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах, которая Полякова опубликовала в сторис Инстаграм, красотка сняла себя крупным планом. Девушка добавила фильтр, чтобы сделать веснушки, но показывала свои большие стрелки на глазах. Также Маша очень ярко накрасила губы.

"Сказать на каком моменте мои ровные, маленькие, аккуратные стрелочки решили превратиться в это? Сказать я не могу, но мне нравится как это выглядит. Тут можно еще помаду поправить", - сказала Маша.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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