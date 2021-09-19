Модель Алла Костромичева, ведущая "Супер топ-модель по-украински", показала себя в необычных образах

Как пишет Politeka.net, Алла Костромичева является популярной моделью из Украины и звездой "Супер топ-модель по-украински". Красотка также ведет активно блог в социальной сети Инстаграм, где показывает необычные образы.

На новых фото красотка была в разных необычных образах. Девушка примеряла несколько платье и клетчатый костюм.

"Границы давно стёрты. Есть только то, как ты себя чувствуешь и как ты это выражаешь через стиль, творчество и свое отношение к другим людям. Когда тобой движет любовь, получается красота", - написала Алла Костромичева.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Шикарно", "Образ такой интересный", "Крутяк", "Кайфово написано", "Как атмосферно - это стильно, красиво и со вкусом", "Хорошо в кепке".

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