Модель Алла Костромичева, ведущая "Супер топ-модель по-украински", показала себя в необычных образах
Как пишет Politeka.net, Алла Костромичева является популярной моделью из Украины и звездой "Супер топ-модель по-украински". Красотка также ведет активно блог в социальной сети Инстаграм, где показывает необычные образы.
На новых фото красотка была в разных необычных образах. Девушка примеряла несколько платье и клетчатый костюм.
"Границы давно стёрты. Есть только то, как ты себя чувствуешь и как ты это выражаешь через стиль, творчество и свое отношение к другим людям. Когда тобой движет любовь, получается красота", - написала Алла Костромичева.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..."
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вау", "Шикарно", "Образ такой интересный", "Крутяк", "Кайфово написано", "Как атмосферно - это стильно, красиво и со вкусом", "Хорошо в кепке".
Напомним, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" напугала незнакомую женщину
А еще Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" засветила лишнее в льняном платье с глубокими вырезами
Также Politeka сообщала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" в летящем платье показала свое главное достоинство