Певица и актриса Дженнифер Лопес на прогулке удивляет выбором своих спортивных образом

На сцене Лопес никогда не скромничает и показывает всю себя в довольно смелых нарядах. В реальной жизни же Дженнифер выбирает комфорт и носит спортивные костюмы, которых у нее целый отдельный гардероб.

Чаще всего Лопес выбирает лосины с ярким принтом и топ. В таком луке Дженнифер причем появляется не только в спортзале, она так ходит и на прогулках. Как можно заметить по фигуре артистки, Дженнифер не голодает, чтобы оставаться стройной.

Вместо этого она придерживается плана питания, разработанного для нее диетологом Хейли Помром. В рационе певицы много продуктов, богатых белком, некрахмалистых, также звезда ест полезные жиры и сложные углеводы.

Обычно Лопес тренируется утром, что позволяет ей быть бодрой весь день. У нее два тренера – Дэвид Кирш и Трейси Андресон. У тренеров разные подходы: Кирш — поклонник планки, отжиманий и бокса, Андерсон же выбирает комплексные упражнения.

Ранее 52-летняя исполнительница решила принять участие в новой съемке, где показала роскошный образ в светлых тонах. Сейчас звезда активно продвигает свою линию косметики и новые проекты, в том числе и выход новых композиций.

Фанаты поспешили также поделиться кадрами, отснятыми еще во время работы над съемкой. На кадре певица позировала в платье, с трикотажной низом-макси с завязками на талии и болеро с длинными рукавами.

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