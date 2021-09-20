Певица Наташа Королева устроила переполох, признавшись, что у нее есть двухлетняя дочка, о чем не знали ни ее муж Тарзан, ни их взрослый сын Архип

48-летняя артистка решилась на признание в эфире программы "Секрет на миллион", передает Politeka.net. По словам Наташи, малышка родилась с помощью суррогатного материнства. И, главное, ее отцом является не Тарзан (Сергей Глушко), а хороший друг Королевой, бизнесмен в IT-индустрии, переехавший из Киева в США.

Королева рассказала, как в 2018-м подарила другу на день рождения свои яйцеклетки. Он мечтал о ребенке, но не мог завести, из-за нетрадиционных взглядов на отношения. Одну из яйцеклеток с помощью ЭКО пытались "посадить" самой певице, но она не прижилась. Зато другая суррогатная мама, чье имя не раскрывается, удачно справилась с этой задачей, и сейчас у Королевой в Штатах подрастает курносая и голубоглазая дочурка.

Королева встретилась с ней в Майами, когда приезжала несколько месяцев назад. Она играла с ней, пеленала, но не подавала виду, что является матерью. Периодически певица созванивается с наследницей по видеосвязи и участвует в ее жизни.

Признание Наташи стало ударом для Тарзана и Архипа. 51-летний Глушко буквально пришел в ярость и пытался растрощить мебель в студии. Его 19-летнему сыну пришлось срочно вмешаться и вывести отца из зала.

«Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец!», - кричал Тарзан.

Пользователи с жаром обсуждают событие:

"Правильно! Хочешь дочь, сделай всё сама! Очень оригинальная ответка на поведение Тарзана! Аплодирую стоя! Браво, Наташа!"

"Эмоции Тарзана - "на хрен" и "я сейчас разденусь".... вот его уровень!"

"Неужели создатели программы думают, что люди поведутся на это фуфло. Прекрасно видно, что все по сценарию, каждый знает, что спрашивать, и что отвечать. А вот сыграно ужасно, бездарно"

"Сын закрывает лицо руками. Испанский стыд) Архип, забери папу )"

Ранее Politeka писала, что муж Королевой Тарзан публично похвастался своим талантом, вызвав восторг: "Обожаю тебя, Глушко".

Напомним, что Тарзан после Наташи Королевой взялся за мужчин, кадры нового увлечения: "Мой друг...".

A еще Politeka сообщала, что муж Королевой Тарзан в одном полотенце показал, чем занимается утром: "надо брать на вооружение".