Украинская актриса Ксения Мишина впечатлила роскошным видом в свадебном платье

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой театра и кино. Красотка также участвовала в шоу "Танці з зірками", где победила с партнером Евгением Котом. А еще девушка решила попробовать найти свою любовь на шоу "Холостячка", где завязала отношения с Александром Эллертом. Но спустя некоторое время пара решила расстаться.

Не забывает Ксения и о социальных сетях, где ведет блог. Мишина настолько популярна, что украинцы создают фан-страничку девушки.

Так, на одной из профилей в Инстаграм, появились фото Мишиной в свадебном платье со шлейфом. Красотка на нескольких снимках показала роскошный образ.

"Фантастическая дама", - было написано под публикациями:

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Да, это точно", "Красотка", "Божественная красота", "Очень красиво, красотка", "Хороша", "Красивая и волшебная".

Напомним, "Холостячка" Мишина с новой внешностью рассекретила неожиданное табу

А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина показала, как и с кем проводит выходные после разрыва с Эллертом

Также Politeka писала, что Мишина после ссоры с Эллертом засветилась в компании холостяка Козловского



