Украинская актриса Ксения Мишина впечатлила роскошным видом в свадебном платье
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой театра и кино. Красотка также участвовала в шоу "Танці з зірками", где победила с партнером Евгением Котом. А еще девушка решила попробовать найти свою любовь на шоу "Холостячка", где завязала отношения с Александром Эллертом. Но спустя некоторое время пара решила расстаться.
Не забывает Ксения и о социальных сетях, где ведет блог. Мишина настолько популярна, что украинцы создают фан-страничку девушки.
Так, на одной из профилей в Инстаграм, появились фото Мишиной в свадебном платье со шлейфом. Красотка на нескольких снимках показала роскошный образ.
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"Фантастическая дама", - было написано под публикациями:
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Да, это точно", "Красотка", "Божественная красота", "Очень красиво, красотка", "Хороша", "Красивая и волшебная".
Напомним, "Холостячка" Мишина с новой внешностью рассекретила неожиданное табу
А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина показала, как и с кем проводит выходные после разрыва с Эллертом
Также Politeka писала, что Мишина после ссоры с Эллертом засветилась в компании холостяка Козловского