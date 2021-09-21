28-летняя украинская певица Кристина Соловий рассказала, для чего участвовала в "Голос країни"

Как пишет Politeka.net, в 2013 году еще никому неизвестная девушка из Дрогобыча Кристина Соловий пришла на талант-шоу "Голос країни" и спела известную лемковскую песню "Горе долом". Ее тренером на "Голосі" стал Святослав Вакарчук. Соловий прошла в финал однако на шоу не победила.

Несмотря на это, после проекта Кристина Соловий стала развивать сольную карьеру и довольно быстро стала известной певицей. Мировую славу Кристине принесла песня "Тримай", видеоклип на которую попал в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube.

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram где публикует не только личные фото, но и делится мыслями с поклонниками.

На этот раз Соловий опубликовала красивую фотографию с фотосессии для Playboy. Певица в белом кружевном белье засветила стройные ножки, а ярко красное яблоко в руках придало фотографии изюминку.

В подписи к фото Соловий поделилась с поклонниками, с какой миссией она пришла на "Голос країни".

"На тот момент я могла сказать о себе "я - лемкиня", и не могла сказать "я - певица". Тогда мне было важнее донести именно это. И я советовалась с очень разными людьми, какую песню лучше петь. Все как один, сказали, что моя песня (Горе долом) - невыигрышная. Я послушала, подумала и сделала, как хотела. И как же я собой горжусь до сих пор! Это одно из лучших моих решений в жизни. Я хотела выключить в себе Лолиту на тот момент. Стать взрослой и серьезной, поставить на пьедестал свою миссию популяризировать лемковскую песню", - рассказала певица.

"Классное фото)) 🔥🔥🔥 "Горе долом" лучшая из песен", "Благодарю вас за это!! 💙💛🌸 это то, что нужно сейчас, как вода", "Обожаю тебя 😍❤️🔥 "Красавица, талантливая, современная , умная, немножко бунтовщица с "бесиками" - она такая одна Кристина Соловий ❤️🔥👏🌹💫 ", - написали в комментариях.

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