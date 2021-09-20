Главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" и популярная актриса Ксения Мишина оказалась арестована

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз Ксения Мишина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, что на руках актрисы наручники.

"Я бы смогла себя вечно снимать, но не могу потому что принцесса арестована", - объяснилась Ксения.

Ксения пыталась вырваться из оков, но у неё не получилось.

"Прощай, свобода...", - с грустью сказала Мишина.

После актриса показала Артура Логайя и обратилась к нему.

"Ну мы же дружили с тобой. Почему ты меня взял и сдал и я сейчас за решеткой. Выпустите меня отсюда", - закричала актриса.

"Значит, сейчас переснимаем финал "Холостячки", иначе срок 3 года", - сказал актер Владимир Кравчук, который был одет в форму полицейского.

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