Украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич показала эффектный шпагат

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала популярной украинской певицей, а также участвовала на "Евровидении", где заняла третье место. Теперь красотка решила попробовать найти свою любовь, отправившись на шоу "Холостячка".

Красотка в первом эпизоде уже успела отказать танцору Оли Поляковой и партнеру Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Максу Ежову. И пока украинцы ждут второго выпуска, Злата решила показать в Инстаграм, как тренируется в спортзале.

Красотка на кадрах была в лосинах и топике. Огневич парила в воздухе, катаясь на акробатических полотнах. Злата без труда на них каталась, демонстрируя в шпагате роскошную растяжку. Можно услышать, девушка смеется на видео.

На втором видео Злата показала прилавок с множеством десертов.

"Вокруг - одни десерты, как же быть?", - спросила у фанатов Огневич.

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