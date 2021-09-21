"Холостяк" Михаил Заливако показал, какое приключение с ним случилось поздним вечером

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако был главным героем шоу "Холостяк 11". На проекте победила Анна Богдан, с которой красавчик строит отношения и после проекта. Михаил также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Михаил показал, как к нему подошли правоохранительные органы. Заливако предложили пройти алкотестер. Как оказалось, у крарсавчика не сразу получилось использовать данный прибор.

"Мой вечер вчера, первой попыткой чуть не сломал алкотестер. На заднем плане ребус", - написал на кадрах Михаил.

"Аккуратно", - повторял полицейский.

"Сказали дунуть до щелчка, ну я и дунул", - ответил Михаил.

"Давайте еще раз попробуем", - предложил правоохранитель, передавая прибор.

"А что будет, если я не пьяный?", - спросил Михаил.

"Я наверное вам отдам ваши права", - протянул полицейский права, смотря на показатели алкотестера.

"И скажу, чтобы вы застраховали автомобиль, и свет включали. Пожелаю хорошего вечера вам и вашей спутнице. Всего доброго", - добавил правоохранитель.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан дала Михаилу повод для ревности

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