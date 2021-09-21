"Холостяк" Михаил Заливако показал, какое приключение с ним случилось поздним вечером
Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако был главным героем шоу "Холостяк 11". На проекте победила Анна Богдан, с которой красавчик строит отношения и после проекта. Михаил также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Михаил показал, как к нему подошли правоохранительные органы. Заливако предложили пройти алкотестер. Как оказалось, у крарсавчика не сразу получилось использовать данный прибор.
"Мой вечер вчера, первой попыткой чуть не сломал алкотестер. На заднем плане ребус", - написал на кадрах Михаил.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Звезду «Служебного романа» нашли без признаков жизни: детали трагедии
Украинцы разнесли шоу "Маскарад-2" с Дантесом, Саниной, Билык и другими звездами: "Какой бред"
"Аккуратно", - повторял полицейский.
"Сказали дунуть до щелчка, ну я и дунул", - ответил Михаил.
"Давайте еще раз попробуем", - предложил правоохранитель, передавая прибор.
"А что будет, если я не пьяный?", - спросил Михаил.
"Я наверное вам отдам ваши права", - протянул полицейский права, смотря на показатели алкотестера.
"И скажу, чтобы вы застраховали автомобиль, и свет включали. Пожелаю хорошего вечера вам и вашей спутнице. Всего доброго", - добавил правоохранитель.
Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан дала Михаилу повод для ревности
А еще Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура
Также Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан обратилась к украинкам