Певица и актриса Дженнифер Лопес в дизайнерском платье от известного бренда показала действительно удачный образ
В Венеции Лопес несколько дней назад успела отличиться несколькими образами, которые до сих пор обсуждают в сети. Одним из таких стало дизайнерское платье с удивителньыми изображениями по всей длинне.
Принимая участие в новой съемке, Лопес решила отличиться и выбрала роскошный наряд Dolce&Gabbana из последней коллекции. Поскольку ранее в нарядах этого же бренда Дженнифер приезжала в Италию на модный показ.
На фото видео, как Дженнифер Лопес позирует в пышном платье с корсетом и абстрактным рисунком. Сам изумрудный наряд отлично подчеркнул осиную талию, сделав ее зрительно еще более тонкой. Также выделяется и внешностью знаменитости, которая может собой гордиться, ведь у нее все еще нет и намека на морщины.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
Украинцы разнесли шоу "Маскарад-2" с Дантесом, Саниной, Билык и другими звездами: "Какой бред"
Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі": "Ты покидаешь наш проект"
Ранее, готовясь к очередному светскому вечеру, звезда успела также сделать несколько памятных селфи.Некоторые из них звезда опубликовала в сети, чем порадовала фанатов. В черном гольфе, с распущенными волосами и с нюдовым макияжем Лопес покрасовалась перед камерой. Показывая лицо вблизи, звезда доказала, что действительно выглядит очень молодо и у нее кожа без морщин.
«Вы должны заботиться о своей коже с самого раннего возраста», – призвала поклонников Дженнифер ранее.
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте