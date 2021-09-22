Певица и актриса Дженнифер Лопес планирует снова расстаться с Беном Аффлеком уже совсем скоро

После объявления о возобновлении своих отношений пара начала активно появляться на публике и даже удивила образами на красной дорожке. На днях рождения друг друга звезды также обменялись драгоценными подарками. А недавно стал известно, что звезды вынуждено расстанутся. Об этом сообщило издание People.com.

Как стало известно от инсайдера из числа подружек певицы, совсем скоро паре придется расстаться на время из-за работы в разных странах. Если ранее звезды могли себе позволить быть близко друг к другу, то теперь Лопес и Аффлек будут вынуждены терпеть неудобства.

Через несколько дней Аффлеку предстоит отъезд в Техас, где начнутся съемки «Призрачная армия», а Дженнифер в октябре улетит в Канаду, где будет сниматься в триллере «Мать». Таким образом звезды не увидятся несколько месяцев.

По мнению инсайдера, паре все же удастся увидеться только ближе к Рождеству, и то недолго, ведь это семейный праздник и его надо уделить полностью детям.

Отметим, на сцене Лопес никогда не скромничает и показывает всю себя в довольно смелых нарядах. В реальной жизни же Дженнифер выбирает комфорт и носит спортивные костюмы, которых у нее целый отдельный гардероб.

Чаще всего Лопес выбирает лосины с ярким принтом и топ. В таком луке Дженнифер причем появляется не только в спортзале, она так ходит и на прогулках. Как можно заметить по фигуре артистки, Дженнифер не голодает, чтобы оставаться стройной.

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