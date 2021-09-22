Известная певица Настя Каменских заговорила о теме любви и принятии себя

Настя Каменских больше не стесняется своего тела и всячески демонстрирует фигуру при любом удобном случае. Однако еще несколько лет назад звезда в панике прятала формы и стеснялась себя, ведь желала похудеть.

Ушло у звезды на это довольно много времени и по сей день она контролирует питание, чтобы не набирать много лишнего, а также тренируется. Сбросив более двадцати килограмм, Настя решила поддерживать результат, поэтому по утрам звезда всегда отправляется на пробежку.

В новом Стори Каменских подняла тему главной любви к себе, ведь она этого добивалась очень долго. И избавлялась от комплексов тоже с трудом.

«Любить себя… Как же долго я к этому шла!» - написала Настя

Ранее Каменских поделилась с фанатами забавным домашним видео с горячо любимым мужем.

В ролике Настя и Потап сидят за столом и говорят голосами персонажей из мультика "Малыш и Карлсон". "Не в пирогах счастье", - грустно говорит Каменских голосом Малыша. "Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?", - отвечает ей Потап голосом Карлсона и подсовывает упакованный пирог, который очень похож на каравай.

В подписи к видео Каменских написала: "А в чем счастье для вас? Или всё-таки в пирогах?".

Напомним, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа: "Похожа на Мейз из Люцифера".

Как сообщала Politeka, Каменских во всем черном спела дуэтом с российской звездой: "А в прекрасный Крым не хотите?".

Также Politeka писала, что Муж Каменских Потап засветился в необычном для себя ярком образе: "Сочный лимончик".