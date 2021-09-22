Журналисты раскрыли ложь певицы Наташе Королевой о внебрачной дочери

Как пишет Politeka.net, недавно в телепрограмме "Секрет на миллион" Наташа Королева призналась не только в том, что у нее было три выкидыша, но и якобы рассказала шокирующую правду о своем внебрачном ребенке.

Однако журналисты опровергли эту информацию, пишет издание "Комсомольская правда".

В программе 48-летняя певица сдерживая слезы рассказала, что в 2018 году подарила две своих яйцеклетки давнему другу нетрадиционной ориентации из США, которые подсадили суррогатной матери. По словам Королевой, тогда родилась девочка. За такой "подарок" друг-миллионер расплатился с певицей биткоинами (сейчас они стоят более двух миллионов долларов). История тянет на бразильский сериал, пишет "КП".

В качестве доказательств Королева показала фото и видео, где держит на руках свою дочь. К тому же, об этом ребенке не знали ни муж певицы, ни сын, ни мама, которая живет в Майями.

Свою внебрачную дочь Наташа увидела, когда той было два месяца, в январе 2020 года. Однако издание "Комсомольская правда" привела достаточно убедительные аргументы, что на самом деле королева солгала о своей американской дочери, а на фото у на руках был сын ее подруги Александры Петрич Мартин, которая живет в Майями.

По информации издания, Петрич с мужем и семья Королевой отдыхали на пляже недалеко от дома мамы певицы. Там и было сделано фото с якобы дочерью Королевой. К тому же, журналисты выяснили, что снимки были сделаны 13 января 2019, а в январе 2020 года, как сказала Королева.

Ранее Politeka писала, что у Тарзана сдали нервы из-за тайной дочери Наташи Королевой, кадры: "испанский стыд".

Напомним, что Королева с Тарзаном похвасталась отдыхом в Турции после скандального интервью: "А завистникам привет!".

A еще Politeka сообщала, что 48-летняя Королева в купальнике показала, как зажигает на турецком all inclusive: "Фигурка супер".