Співачка Наташа Корольова влаштувала переполох, зізнавшись, що у неї є дворічна дочка, про що не знали ні її чоловік Тарзан, ні їх дорослий син Архип

48-річна артистка зважилася на зізнання в ефірі програми "Секрет на мільйон", передає Politeka.net. За словами Наташі, малятко народилося за допомогою сурогатного материнства. І, головне, її батьком є не Тарзан (Сергій Глушко), а хороший друг Корольової, бізнесмен в IT-індустрії, який переїхав з Києва в США.

Корольова розповіла, як у 2018-му подарувала другу на день народження свої яйцеклітини. Він мріяв про дитину, але не міг завести, через нетрадиційні погляди на відносини. Одну з яйцеклітин за допомогою ЕКО намагалися "посадити" самій співачці, але вона не прижилася. Зате інша сурогатна мама, чиє ім'я не розкривається, вдало впоралася з цим завданням, і зараз у Корольової в Штатах підростає кирпата і блакитноока донечка.

Корольова зустрілася з нею в Майамі, коли приїжджала кілька місяців тому. Вона грала з нею, сповивала, але не подавала виду, що є матір'ю. Періодично співачка телефонує спадкоємиці по відеозв'язку і бере участь в її житті.

Зізнання Наташі стало ударом для Тарзана і Архипа. 51-річний Глушко буквально прийшов в лють і намагався розтрощити меблі в студії. Його 19-річному синові довелося терміново втрутитися і вивести батька із залу.

"Це прекрасна новина, побільше б таких клонів і на нашій планеті все буде краще. Я радий, молодець!", - кричав Тарзан.

Користувачі з жаром обговорюють подію:

"Правильно! Хочеш дочку, зроби все сама! Дуже оригінальна відповідь на поведінку Тарзана! Аплодую стоячи! Браво, Наташа!"

"Емоції Тарзана - "на хрін" і "я зараз роздягнуся"... ось його рівень!"

"Невже творці програми думають, що люди поведуться на це фуфло. Прекрасно видно, що все за сценарієм, кожен знає, що питати, і що відповідати. А ось Зіграно жахливо, бездарно"

"Син закриває обличчя руками. Іспанський сором) Архип, забери тата )"

Раніше Politeka писала, що чоловік королевою Тарзан публічно похвалився своїм талантом, викликавши захват: "обожнюю тебе, Глушко".

Нагадаємо, що Тарзан після Наташі Корольової взявся за чоловіків, кадри нового захоплення: "мій друг...".

A ще Politeka повідомляла, що чоловік королевою Тарзан в одному рушнику показав, чим займається вранці:"треба брати на озброєння".