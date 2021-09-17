48-річна відома співачка Наташа Корольова показала шанувальникам, як бореться із зайвими кілограмами

Як пише Politeka.net, 48-річна популярна співачка Наташа Корольова народилася в Києві, однак вже багато років живе та працює в Росії. Співачка активно веде соціальні мережі, де розповідає шанувальникам подробиці особистого життя.

Цього разу Корольова опублікувала відео з відпочинку в одному із готелів турецького міста Анталія. Перед камерою співачка з’явилася в стильних зелених шортах, квітковій блузі в колір та жовтих кроксах. Образ доповнила сонцезахисними окулярами. Наташа розповіла шанувальникам, що на відпочинку дуже легко набрати зайвих кілограмів, тому вона не забуває про фізичні навантаження.

"all inclusive це завжди зайві КГ! А в нашому готелі @kirmanbelazurhotel годують дуже смачно, тому рятую фігуру в аквазоні! Відмінні басейни в @kirmanhotels допомагають мені тримати форму !!!", - написала Корольова.

Шанувальникам сподобалося відео співачки, вони зробили їй багато компліментів у коментарях.

"Наташа - ти супер дівчина 👏", "Ти прекрасна ❤️", "Гарного відпочинку ❤️ і ні в чому собі не відмовляйте ❤️❤️❤️", "Ну яка ж справжня, так приємно на вас дивитися, розумничка, немає понтів, немає зірковості, за це вас всі і люблять ❤️🙌🔥", "😂😂😂 Натусик, найвищу горку вибрала! Молодець! Треба себе берегти 🙌", "Фігурка супер!", - написали в мережі.

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