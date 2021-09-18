48-річна відома співачка Наташа Корольова покрасувалася на відпочинку з чоловіком, викликавши здивування в мережі

Артистка не так давно дала інтерв'ю з чоловіком, в якому вже традиційно була порушена тема його скандалу зі зрадою, питання про збереження особистого життя, а також таємниці самої Корольової. За словами співачки, вона хотіла другу дитину, але три викидня буквально зломили її.

Після передачі Королева з чоловіком відразу ж поїхала на відпочинок до Туреччини, що багатьох розлютила:

"Спасибі kirmanbelazurhotel і kirmanhotels за гостинність, привітний прийом, смачну їжу , уважний персонал , відмінні вечірки, комфорт і затишок !!! До вас хочеться повернутися " - висловилася Королева про відпочинок в Туреччині.

Користувачі Мережі поділилися своєю думкою:

"Сім'я клоунів; невдала фотка; матусю наздоганяєш; Фотка звичайно красива було б в житті також🔥; Любіть один одного....а заздрісникам Привіт; після передачі щасливі з мільйоном і в Туреччину махнули; що то останнім часом, таке відчуття що 🎪 цирк поїхав а клоуни залишилися; Плакалися, грошей в пандемію не вистачає... Самі скрізь відпочивають. А на передачі че Він там сидить, її ж секрет. Скрізь його піарить"»

Раніше Politeka писала, що чоловік королевою Тарзан публічно похвалився своїм талантом, викликавши захват: "обожнюю тебе, Глушко".

Нагадаємо, що Тарзан після Наташі Корольової взявся за чоловіків, кадри нового захоплення: "мій друг...".

A ще Politeka повідомляла, що чоловік королевою Тарзан в одному рушнику показав, чим займається вранці:"треба брати на озброєння".