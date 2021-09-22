Украинская певица Настя Каменских удивляет новыми кадрами у себя в Инстаграм довольно часто
Настя начала вести Инстаграм довольно активно несколько лет назад, с тех пор звезда даже завела несколько других страниц в соц сетях и теперь постоянно создает новые ролики, чтобы привлечь внимание к себе.
В этот раз Настя устроила кокетливые танцы перед камерой в черном топике и кожаных штанах. Как обычно, сделала это Каменских для Тик-Тока, желая заинтересовать аудиторию.
«Танцы согревают 💃🏻🔥» - написала Настя под постом, получив множественные комплименты.
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Вот что пишут в сети:
«Танцы с утра ооочень помогают согреться)); Крутая Анастасия Каменских; Полностью согласна 😍; Очень "энергичный" танец😂; Это точно😁я тут с утра Хилс танцую😂жарко😃🔥; А вы круглосуточно такая привлекательная?; Настя отжигает, вы крутая! Танцую вместе с Вами!!; Как всегда обворожительна❤; Анастасия вы просто молодец».
Ранее певица появилась в костюме состоящем из жилетки и длинных клешевых брюк, а также рубашки. Завершили образ стильные "шпильки", аксессуары, макияж и прическа. На кадрах звезда эффектно прошлась под музыку.
"Именно так нужно идти к своим целям 🔥 Согласны?", - написала Настя.
Напомним, выступление Каменских оказалось под угрозой срыва, понадобилась срочная медицинская помощь
Как сообщала Politeka, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа
Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы