Украинская певица Настя Каменских удивляет новыми кадрами у себя в Инстаграм довольно часто

Настя начала вести Инстаграм довольно активно несколько лет назад, с тех пор звезда даже завела несколько других страниц в соц сетях и теперь постоянно создает новые ролики, чтобы привлечь внимание к себе.

В этот раз Настя устроила кокетливые танцы перед камерой в черном топике и кожаных штанах. Как обычно, сделала это Каменских для Тик-Тока, желая заинтересовать аудиторию.

«Танцы согревают 💃🏻🔥» - написала Настя под постом, получив множественные комплименты.

Вот что пишут в сети:

«Танцы с утра ооочень помогают согреться)); Крутая Анастасия Каменских; Полностью согласна 😍; Очень "энергичный" танец😂; Это точно😁я тут с утра Хилс танцую😂жарко😃🔥; А вы круглосуточно такая привлекательная?; Настя отжигает, вы крутая! Танцую вместе с Вами!!; Как всегда обворожительна❤; Анастасия вы просто молодец».

Ранее певица появилась в костюме состоящем из жилетки и длинных клешевых брюк, а также рубашки. Завершили образ стильные "шпильки", аксессуары, макияж и прическа. На кадрах звезда эффектно прошлась под музыку.

"Именно так нужно идти к своим целям 🔥 Согласны?", - написала Настя.

Напомним, выступление Каменских оказалось под угрозой срыва, понадобилась срочная медицинская помощь

Как сообщала Politeka, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа

Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы